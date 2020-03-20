Коронавирус препятствует торговым переговорам Великобритании и ЕС

Пандемия коронавируса подрывает торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом после Brexit. Главные переговорщики обеих сторон теперь находятся в изоляции, пишет Bloomberg.

Дэвид Фрост, главный переговорщик Великобритании, находится в самоизоляции после появления симптомов вируса.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что у него обнаружен коронавирус COVID-19. Фрост и Барнье не общались друг с другом со времени первого раунда переговоров, который состоялся в Брюсселе две недели назад.

Это подрывает надежды на достижение какого-либо существенного прогресса на переговорах о будущих торговых отношениях, пока продолжается пандемия. Намеченный на эту неделю раунд переговоров в Лондоне уже был отложен.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил призывы продлить переговорный период, в который Великобритания вступила после выхода из блока 31 января.