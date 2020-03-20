Депутата подозревают в избиении девушки в своей квартире

В Приморье депутат Думы подозревается в избиении 21-летней девушки, передает РИА Новости.

Как сообщает региональное управление СК РФ, в августе 2019 года 33-летний подозреваемый, находясь в своей квартире в Партизанске со своей знакомой, во время ссоры избил ее, причинив вред здоровью средней тяжести.​​​

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ.