Белорусская АЭС готова к завозу топлива для пуска первого энергоблока

Белорусская АЭС (БелАЭС) готова к завозу ядерного топлива для пуска первого энергоблока станции, сообщает Госатомнадзора МЧС Белоруссии.

Госатомнадзор проверил готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива и способность госпредприятия "Белорусская АЭС" обеспечить безопасную приемку и размещение ядерного топлива на площадке. Проверку проводили с 17 февраля.

Госатомнадзор изучил 230 документов, подтверждающих техническую готовность транспортно–технологического оборудования, систем безопасности, персонала станции к безопасному обращению с ядерным топливом, сообщает Госатомнадзор.

БелАЭС строят в Гродненской области Белоруссии по проекту АЭС-2006, это типовой российский проект АЭС нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями.

БелАЭС включает два энергоблока с реакторными установками ВВЭР-1200. Физический пуск блока № 1 произойдет в I квартале 2020 г., в марте строители завершат ключевой этап предпусковых операций — так называемую горячую обкатку. Второй энергоблок БелАЭС введут в строй в 2021 г.