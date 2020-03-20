Звезда "Остаться в живых" заразился COVID-19

Американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким стал жертвой коронавируса COVID-19. Об этом артист сообщил на своих страницах в Twitter и Instagram.

51-летний Дэ Ким рассказал, что у него не было никаких симптомов, но во время перелета он почувствовал боль в горле. По его словам, она отличалась от той, которая бывает при обычной простуде. Кроме того, у Дэниэла появились и другие признаки недомогания. В связи с этим актер решил добровольно соблюдать режим карантина, а также сдать анализ на коронавирус. Его результат оказался неутешительным.

Дэ Ким считает, что заразился во время съемок сериала в Нью-Йорке. Съемочный процесс был прерван из-за распространения COVID-19, потому артист отправился домой к семье на Гавайи.

Дэниэл прокомментировал ксенофобское отношение к определенным расам. По словам артиста, он азиат, но заразился вирусом отнюдь не в Китае, а в Америке. Дэ Ким считает, что некоторые политики стремятся наклеивать ярлыки.

Наибольшую известность Дэниэл получил, снявшись в многосерийной ленте "Остаться в живых".

Болезнь, распространяющаяся по всему миру, уже настигла многих известных людей. В их числе Том Хэнкс, двое актеров из сериала "Игра престолов", Ольга Куриленко, а также ряд политиков.

На настоящий момент коронавирусом заразились более 245 тысяч человек. Зафиксировано свыше 10 тысяч летальных случаев.