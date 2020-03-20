ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

Центризбирком РФ разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование.

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней. Решение об этом будут принимать региональные избирательные комиссии в зависимости от ситуации. Это позволит исключить одновременное скопление большого количества человек на участках, передает "Интерфакс".

Согласно постановлению ЦИК, досрочно имеют право проголосовать россияне, которые в день голосования не смогут по уважительной причине посетить участок. Это отпуск, командировка, работа или учеба, состояние здоровье. Они смогут проголосовать с 19 по 21 апреля. В исключительных случаях по решению регионального избиркома голосование может пройти с 15 по 21 апреля.

Также Памфилова заявила, что обратилась к партиям и общественным движениям с просьбой делегировать своих наблюдателей. Никаких фильтров для них не будет. "Нам нужны не надзиратели, а наблюдатели, которые будут отстаивать гарантированные Конституцией права", — подчеркнула Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Однако если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, голосование будет перенесено.