АТОР: страховщики массово отказываются от страхования туроператоров

"Ассоциация туроператоров России" (АТОР) направила главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний страховать финансовую ответственность туроператоров.

Отказ грозит многим туркомпаниям уходом с рынка уже в апреле, сообщает АТОР.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме ... из-за распространения коронавируса первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании", — подчеркивает АТОР.

Ни одна страховая компания не желает оказывать услуги страхования, что можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли, отмечено в письме АТОР.

По закону, туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. Таким обеспечением может служить договор страхования финансовой ответственности туроператора, а также банковская гарантия. Однако банковская гарантия не прижилась в туротрасли, подавляющее большинство кредитных организаций не предоставляет такую гарантию. Банковскую гарантию получили всего пять туроператоров.

По данным АТОР, в России насчитывают 535 выездных туроператоров, из них 357 операторов имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн руб., 139 туроператоров — в размере 50 млн руб. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере более 50 млн руб.

Совокупный объем финансовой ответственности туроператоров, обеспеченной страховыми договорами, составляет 23 млрд руб. При этом сроки действия договоров страхования финансовой ответственности заканчиваются у большинства туроператоров.

Сведения о новом договоре страхования необходимо подать в Ростуризм не позднее 15 апреля. Однако страховщики начали отзывать договоренности, достигнутые в январе-феврале.

АТОР просит ЦБ разрешить ситуацию с финансовым обеспечением туроператоров "путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями".