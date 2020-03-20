YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе. Так принадлежащий Google сервис стремится избежать перегрузке сетей в регионе, охваченном эпидемией коронавируса.

"Мы предпринимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное разрешение по умолчанию", - цитирует Reuters сообщение компании.

Примерно в то же время в пятницу стало известно о сбоях у пользователей YouTube в России. По данным сервиса Downdetector, проблемы с доступом к видеохостинге испытывают жители крупных городов как в европейской части страны, так и за Уралом.