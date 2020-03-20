Отправленные на карантин туристы штурмом взяли выход из аэропорта Красноярска

Трое полицейских не смогли сдержать натиска сотен туристов, уставших ждать в аэропорту Красноярска постановлений Роспотребнадзора о добровольной самоизоляции по случаю распространения коронавируса. Пассажиры трех рейсов из Таиланда штурмом взяли выход из воздушной гавани и разъехались по домам. Туда же им пообещали доставить и бумаги, из-за которых произошел скандал.

Инцидент произошел вечером в четверг, 19 марта, когда в воздушной гавани скопилось несколько сотен прибывших из Таиланда туристов. Еще на борту лайнеров их предупредили о необходимости получить постановления Роспотребнадзора, особо отметив, что без них выйти наружу будет невозможно. Возмущения никто не выражал, но когда дело дошло до заполнения бумаг, напряжение стало нарастать.

Дело в том, что в аэропорту работало всего три сотрудника Роспотребнадзора, а за прошедшие с момента приземления первого самолета два часа бланки получили всего 50 человек — на остальных их не хватило. Туристам предложили подождать еще несколько часов, пока подвезут новые, но тут терпение людей, которым измерили температуру и не нашли ничего подозрительного, лопнуло.

"Вы чего творите-то, а? Хватит нас держать!" — требовали недавние пассажиры у полицейских в масках на выходе из зала прилета, но понимания не нашли. Тогда раззадоренная толпа пошла на штурм и быстро прорвалась к парковке перед аэропортом, откуда все и разъехались по домам.

В Роспотребнадзоре призвали беглецов позвонить на горячую линию ведомства, чтобы постановления о самоизоляции им привезли домой, при этом число сотрудников в воздушной гавани увеличили с трех до семи.