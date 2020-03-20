Коронавирус добрался до Гаити и Кабо-Верде

Два первых случая заболевания коронавирусом зафиксированы на Гаити, передает "Интерфакс".

По словам президента страны Жовенеяь Моиза, заболевшие находятся на карантине. Он пообещал закрыть все аэропорты, школы, фабрики и порты, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.

Несколько дней назад Гаити закрыла границу с Доминиканской республикой, где зарегистрировано 34 случая коронавируса и две смерти заболевших.

Кроме того, в Кабо-Верде зафиксирован первый заразившийся коронавирусом нового типа. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты, речь идет о 62-летнем британце, прибывшим 9 марта. Первые симптомы у него появились 16 марта. Медики назвали его состояние стабильным.