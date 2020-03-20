У Красной площади в Москве заменили памятник маршалу Жукову

На Манежной площади в Москве, у Красной площади и рядом с Историческим музеем поменяли памятник маршалу Георгию Жукову, установленный в 1995 году.

Сейчас уже завершаются работы по монтажу нового памятника на том же постаменте, при этом прежний демонтирован и пока находится на Манежной площади, передает "Интерфакс".

На новой скульптурной композиции Жуков также восседает на коне, однако правая рука маршала теперь не опущена вниз, а отдает честь.

Конь же, который раньше стоял на четырех ногах, теперь держит левую переднюю ногу приподнятой.

Очевидцы отмечают, что каких-либо информационных плакатах о замене памятника рядом нет.

Авторами прежнего памятника были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.

Ряд представителей общественности ранее его критиковал. Так, осенью 2014 года Общество памяти Жукова направило в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме просьбу перенести этот памятник маршалу к его музею в Калужской области, но она была отклонена.

Как отмечается в телеграм-каналах, теперь прежний памятник Жукову все-таки отправят на его родину, в Калугу.