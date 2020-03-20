Силуанов: российские нефтяные компании имеют большую подушку безопасности

Российские нефтяные компании накопили большие запасы, и власти не испытывают беспокойства в отношении этой отрасли в связи со снижением мировых цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нефтяные компании в последнее время накопили большую подушку безопасности себе, имеют хороший запас прочности", — отметил Силуанов.

При нынешних ценах на нефть России хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств.

"С точки зрения выполнения первоочередных обязательств — это зарплаты, пенсии, пособия. Нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты. Мы в полном объеме будем выполнять", — подчеркнул министр.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent растет в пятницу на 3,76% до $29,54 за баррель, нефть WTI дорожает на 5,21% до $27,26 за баррель.