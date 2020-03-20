В Сочи разыграны медали чемпионата России по санному спорту

В Сочи проходит чемпионат России по санному спорту. В пятницу разыграны три комплекта наград в спринтерских дисциплинах

Роман Репилов выиграл мужской спринт с результатом 31,132 секунды. Второе место у Александра Горбацевича. Бронзовая награда у Максима Аравина. У женщин победу одержала Екатерина Катникова, показавшая время 32,737. На втором месте Татьяна Иванова и Олеся Михайленко.

В соревнованиях дуэтов победили Александр Денисьев и Владислав Антонов (32,743). Второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев, на третьем — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.