Эдуарда Лимонова похоронили Троекуровском кладбище

Эдуарда Лимонова похоронили в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить Лимонова в последний путь пришла его семья, его друзья, соратники из незарегистрированной партии "Другая Россия". Похороны прошли без СМИ и представителей общественности. Такова была последняя воля писателя.

Лимонов скончался 17 марта на 78-м году жизни. Писатель был госпитализирован за несколько дней до этого. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Эдуард Лимонов (его настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. В 1974 году эмигрировал и был лишен советского гражданства. Успех ему принесла книга "Это я, Эдичка". Последняя книга Лимонова увидит свет в апреле. Он успел завершить работу над сборником очерков о своей юности под названием "Старик путешествует".