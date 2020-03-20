В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

Ни одного случая заражения коронавирусом в Вооруженных силах России не выявлено. Несмотря на это, в войсках сформирован оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Помимо этого, Минобороны вводит ряд ограничений, которые помогут остановить эпидемию. В частности, запрещены все командировки за рубеж и не принимаются никакие иностранные делегации. Прекращены любые культурные, спортивные и другие массовые мероприятия за пределами воинских частей.

Впрочем, весенний призыв, который стартует 1 апреля, отменять не планируют. Однако все новобранцы будут протестированы на коронавирус перед отправкой на место службы. Причем в воинских частях молодым людям все равно придется провести две недели на карантине.

С 18 по 19 марта Войска радиационной, химической и биологической защиты, Главное военно-медицинское управление и ВВС устроили совместные учения. Цель – борьба с распространением COVID-19, заявил Шойгу. На аэродроме "Чкаловский" военные тренировались проводить эвакуацию, обеззараживать самолеты, организовывать карантин и многое другое.

На данный момент все руководство Минобороны и Генерального штаба проверено на коронавирус COVID-19. Ни одного инфицированного не обнаружено, подытожил глава военного ведомства.