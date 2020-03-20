Мужчина устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали буйного пассажира, устроившего дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Камрань (Вьетнам) – Чита.

По данным пресс-службы МВД России, мужчина буянил, отказывался занимать место, указанное в его билете, ругался и игнорировал указания членов экипажа.

Командир воздушного судна пригрозил беспокойному пассажиру экстренной посадкой, но это не произвело на него никакого впечатления.

В итоге возмутителя спокойствия скрутили попутчики. Им удалось усмирить его и поместить в кресло. После прибытия в аэропорт, мужчину уже ждали полицейские.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении авиадебошира были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.