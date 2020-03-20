Торговым центрам в Подмосковье рекомендовано закрыть кинотеатры

Из-за опасности распространения коронавируса COVID-19 власти Подмосковья рекомендуют скорректировать работу торгово-развлекательных центров. Там предлагается временно закрыть кинотеатры. По последним данным, в Московской области зафиксированы 17 случаев заболевания.

Тем временем представители крупных мобильных операторов отмечают резкий рост подключений к домашнему Интернету. Как считают эксперты, это связано не только с переходом многих жителей столичного региона на удаленную работу и дистанционное обучение, но и с обновлением популярных компьютерных игр.

В то же время москвичи стали реже посещать фитнес-центры и салоны красоты. Кроме того, снизилось посещение спа и массажных салонов.