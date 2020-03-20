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Тема:

Коронавирус

20 марта 202013:17

Грузия прекращает авиасообщение и ждет экспресс-тесты

С 21 марта Грузия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 прерывает регулярные авиарейсы со всеми странами. Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани добавил, что решение принято на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом. Все прибывающие из других стран граждане Грузии обязаны пройти двухнедельный карантин.

В Грузии число инфицированных коронавирусом граждан за сутки увеличилось на 3 человек. Коронавирус выявлен у семьи, вернувшейся в Грузию из США. Это мать, отец и ребенок. Всего заболели 43 человека. 275 контактировавших с ними пациентов находятся под наблюдением врачей в больницах, на домашнем карантине пока 1575 человек, сообщает "Интерфакс".

Экспресс-тесты на коронавирус Грузии предоставят Корея и Китай, добавила грузинский министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. КНР дарит Тбилиси тысячу экспресс-тестов, которые появятся в стране до конца марта. Кроме того, дополнительные 200 тысяч тестов предоставляет Южная Корея.

Грузинский Совбез принял решение закрыть в стране все объекты торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

20 марта в мире от коронавирусной пневмонии скончались 10 тысяч 184 человека. Коронавирус официально подтвержден у 247 тысяч 705 человек. От заболевания избавились 86 тысяч 75 человек.

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