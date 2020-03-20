Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про тест на коронавирус COVID-19 Владимира Путина, закрытии Москвы на карантин, дефицит с масками и петицию общественных деятелей.

По словам представителя главы государства, у российского лидера нет необходимости проходить тест на вирус, поскольку он "прекрасно себя чувствует и продолжает работать по графику".

Что касается закрытия столицы на карантин, такая возможность в настоящее время не рассматривается.

Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время в России действительно наблюдается некоторый дефицит медицинских масок и других средств защиты от распространения COVID-19. Но данная проблема должна быть решена — производство наращивается.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что индивидуальными средствами защиты, в первую очередь, обеспечиваются те, кто работает с больными, обслуживает население, забирает анализы. В их числе таможенники, пограничники, встречающие пассажиров самолетов и других транспортных средств, сообщает ТАСС.

Песков рассказал, что не только Россиия сталкивается с дефицитом санитайзеров и масок. В настоящее время такая ситуация зафиксирована во всех странах мира. По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время российские предприятия, производящие антисептики и маски, работают в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что общественные деятели создали петицию, в которой просят Владимира Путина и правительство страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса. Дмитрий Песков отметил, что предложения из открытого письма будут учтены, но окончательные решения останутся за оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что не нужно проводить сравнительные параллели между странами, где зафиксирован коронавирус. По словам Дмитрия Пескова, "здесь мы все в одной лодке". В настоящее время важны консолидированные усилия и отечественных, и международных медиков, чтобы как можно скорее найти метод эффективного лечения болезни и разработать соответствующую вакцину.

Дмитрий Песков отметил, что у российских медиков уже имеются очень хорошие наработки. Врачи ведут международное сотрудничество, особенно с китайскими коллегами, о чем вчера, 19 марта, Владимир Путин говорил во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.



Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в настоящее время пока ни одной из стран мира не удалось остановить проникновение коронавируса, но делается все возможное, чтобы минимизировать опасность.

В настоящее время по всему миру зафиксировано свыше 248 тысяч зараженных коронавирусом. Число умерших от болезни — более десяти тысяч человек.

В России вылечиться от коронавируса смогли девять человек.