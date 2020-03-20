Погода в Воронеже установила новый абсолютный рекорд

Температура в Воронеже установила новый рекорд. Воздух в столице Черноземья прогрелся до отметки +15,2 градусов. До этого самое теплое 19 марта было в 1990 году — 30 лет назад, когда максимальная среднесуточная температура была равна +14 градусам. Об этом сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на главного воронежского метеоролога Александра Сушкова.



Следует отметить, что этой весной погода побила уже шестой рекорд. Предыдущие пять специалисты зафиксировали в период с 5 по 11 марта. Однако в ближайшее время аномалий больше не ожидается.



"22 и 23 марта прогнозируется образование снежного покрова. Температура, вероятнее всего, опустится до отрицательных отметок. Так что будем готовить лыжи. На рекорды надеяться не стоит", – говорит Александр Сушков.