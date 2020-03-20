Оказалось, кошки мяукают для человека

Специалисты раскрыли людям некоторые "кошачьи секреты". Эти животные, которые стали домашними еще в Древнем Египте, оказывается, сами решили держаться ближе к человеку и взяли на себя всю инициативу по взаимодействию с ним.

Это, как рассказали петербургские ученые, показали исследования ДНК очаровательных созданий.

При этом тысячелетия совместного проживания с людьми ничуть не повлияли ни на привычки, ни на независимый нрав кошек.

Оказывается, это не мы их дрессируем, а они – нас. Кошки даже "учат" человеческий язык, и все для того, чтобы чувствовать себя сытно и комфортно.

Это мы приспособленцы, а котики, как говорит ветеринар Анна Кондратьева, пытаются подстраивать мир под себя.

А для этого им надо научиться "говорить" так, чтобы человек их понимал как можно лучше.

Например, если кошка выдала вариант, похожий на “мама”, а мы умилились, она может это поведение в себе закрепить, потому что привлекла к себе внимание, поясняет в эфире телеканала "Культура" зоопсихолог Елена Мельникова.

И если среди своих кошки общаются при помощи запахов и жестов, то мяукают они специально для человека.



Кроме того, биологи выяснили, что они прагматичны и всегда говорят "по делу".