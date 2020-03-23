Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетнем Богдане из крымского села Красногвардейское.

У мальчика тяжелое врожденное заболевание – мышечная дистрофия. Так проявляет себя поломка гена – все мышцы тела постепенно ослабевают. Болезнь прогрессирует, Богдану все тяжелее двигаться, повышается риск опасных для жизни осложнений. Провести курс лечения, которое поможет улучшить состояние Богдана, готовы московские неврологи. Но оплатить дорогое лечение родители мальчика не в силах.

Из письма Любови Ташко, мамы Богдана: "Богдан с детства был немного неуклюжим. Он начал ходить в год и четыре месяца, был неловким, часто падал. Это стало особенно заметно к пяти годам, когда сын пошел в детский сад. Поначалу врачи говорили, что неустойчивая походка у Богдана из-за того, что он слишком упитанный. Но со временем стало понятно, что проблема не в лишнем весе. Три года назад сына обследовали в Республиканской детской клинической больнице (Симферополь) и обнаружили прогрессирующую мышечную дистрофию Дюшенна. Из-за "сломанного" гена слабеют мышцы. Поначалу болезнь развивалась не слишком быстро, но два года назад Богдан сломал ногу. Кость срослась, но сын не может ходить и даже стоит с большим трудом. Мы каждые полгода ездим в нашу Республиканскую детскую больницу, но это лечение не дает заметных результатов. Я отправила документы Богдана в Институт медицинских технологий (Москва), врачи сказали, что можно попытаться замедлить развитие болезни и улучшить состояние сына. Но лечение в клинике платное, у нас с мужем таких денег нет. Прошу, помогите!"

Для спасения Богдана Максимова не хватает 155 744 руб.

Елена Малахова, невролог, Институт медицинских технологий (Москва): "У Богдана прогрессирует мышечная дистрофия. Мальчику необходимо укрепить мышцы, улучшить кровообращение и клеточное питание мышечной ткани, активировать проведение нервных импульсов к мышечным волокнам".

Стоимость лечения 199 998 руб.

44 254 ​руб.собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 155 744 руб.

ПОМОЧЬ БОГДАНУ

О РУСФОНДЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,309 млрд руб. В 2020 году (на 19 марта) собрано 247 660 996 руб., помощь получили 235 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00