"Оставайтесь дома!" К популярному флешмобу присоединились ивановские медики

К популярному флешмобу Stay At Home присоединились ивановские медики. Как известно, сейчас врачи всего мира обращаются к людям с призывом оставаться дома. Именно временная самоизоляции может помочь приостановить распространение коронавирусной инфекции.

Начало положили малайзийские медики, напоминает ГТРК "Ивтелерадио". С самодельными плакатами в руках ивановские врачи просят людей по возможности не покидать дома и, тем более, не нарушать карантин.

Как известно, в области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Самочувствие пациента хорошее, он находится в изолированном боксе. Под медицинским наблюдением остаются туристы, вернувшиеся из-за рубежа. На карантине также школьники, которые были в Германии, а также их родители.

По всему региону в соответствии с указом губернатора усилены ограничительные меры. Запрещено проведение массовых мероприятий, в котором участвует более 50 человек. По возможности, все сотрудники переведены на удаленный режим работы.