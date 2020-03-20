В Костроме рассказали, как продлить жизнь медицинским маскам

Продлевать жизнь медицинским маскам научились в Костроме. Воспитанники костромского технопарка "Кванториум" опубликовали соответствующий "ликбез", предает ГТРК "Кострома".

Ученики биоквантума и их наставники предлагают поступать таким образом: на внутреннюю сторону уже "отслужившего" средства защиты нужно поместить фильтр, пористость которого меньше, чем у самой маски. А для достижения антибактериального эффекта на внешнюю сторону "Маски 2.0" нужно добавить несколько капель эфирного масла. Какого именно – зависит от персональных предпочтений.

Самыми эффективными вместе с антивирусным фильтром в Кванториуме назвали масла мелиссы, мяты, иланг-илан и герани. В случае появления симптомов заболевания противоинфекицонные масла можно заменить на чайное дерево, гвоздику или корицу. Как выглядит маска после этого "апгрейда", можно посмотреть в специальном ролике.