Питерский восьмиклассник выстрелил из пистолета в соседа по парте

Трагедией едва не закончилась попытка питерских школьников сделать селфи с оружием — восьмиклассник случайно выстрелил в соседа по парте из аэрозольного пистолета, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел днем 13 марта во время занятий в школе на проспекте Большевиков. Пятнадцатилетний ученик достал аэрозольный пистолет "Пионер" и почти приставил его к голове соседа, но в этот момент нажал на спусковой крючок.

Стражи порядка не приводят информации о состоянии пострадавшего, известно лишь, что в больнице оказался сам владелец оружия — у него из-за переживаний обострилось хроническое заболевание. Позже он объяснил полицейским, что приобрел "Пионер" через соцсети — на этот вид не требуется разрешение.

Вместе с тем источник "Интерфакса" отметил, что подросток причисляет себя к националистической группе "Рекс".