Драконовские меры и "психический дом": советы от Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь высказался о текущей ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране, а также в мире. По его словам, мировая паника — это спланированный и устроенный "психический дом".

Александр Григорьевич рассказал, что ситуация в Белоруссии с коронавирусом не настолько серьезная, чтобы принимать "драконовские" меры, сообщает БелТА. При этом белорусский лидер подчеркнул, что успокаиваться на надо. Лукашенко считает, если человек сморкается, кашляет, ему не нужно выходить на улицу и "травить других", разносить заразу. Необходимо отвечать за себя и тех, кто находится рядом.

Белорусский президент отметил усилия медиков страны. По его словам, они, не имея вакцины и не зная, как лечить, не потеряли ни одного человека. Кроме того, в начале 2020 года от пневмонии умерли гораздо меньше людей, чем в прошлом.

Александр Лукашенко не понимает тех белорусов, которые уехали отдыхать в другие страны, невзирая на опасную ситуацию. Кроме того, президент критично отозвался о тех, кто вернулся из-за рубежа, но скрывает это. Белорусский лидер привел пример, согласно которому местный бизнесмен приехал из Италии, но обратился к врачам лишь тогда, когда был в критическом состоянии. Из-за этого человека, по словам Лукашенко, пришлось взять на контроль более трехсот человек. "Приедь и скажи — мы тебя проверим, если нужно, сделаем заключение", — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что российские торговые сети обратились к белорусской стороне с просьбой помочь поставками продуктов, поскольку у них якобы начинается дефицит. Президент отметил, что они формируют партии, отправляют их, и цена уже совсем другая. При этом белорусский лидер призвал граждан страны не паниковать и не ломиться в магазины, поскольку в республике достаточно продуктов.

Тем временем министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу, 20 марта, провел телефонный разговор с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем по ситуации с коронавирусом. Политики обсудили транзит граждан через общую границу и возможность политических контактов.

В настоящее время в Белоруссии зафиксировано 69 случаев инфицирования COVID-19. Российские власти приняли решение о временном закрытии границы с этой страной.