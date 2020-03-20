Алиханов не стал оказывать честь троллям-графоманам

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" не стал комментировать призыв читателей Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.

Руководитель региона пояснил, что не станет оценивать "высказывания каких-то безымянных интернет-троллей". "Слишком много чести этим польским графоманам", — пояснил он.

Ранее глава пресс-службы Калининградского правительства Дмитрий Лысков также отказался комментировать степень вменяемости читателей польской газеты.

Как сообщалось, в Gazeta Wyborcza появилась статья, в которой говорилось, что после решения Москвы закрыть границы из-за коронавируса Калининградская область оказалась в "полуизоляции". Якобы жители области, привыкшие отовариваться в Польше, теперь лишены этой возможности, а товаров в местных магазинах хватит лишь на месяц. В комментариях поляки призвали забрать себе Калининградскую область.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что идеи "присоединения" Калининградской области вызывают желание напомнить, что неоднократные попытки присоединить к другим странам части российской территории заканчивались бесславно для польских и других вояк.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила РИА Новости, что сам факт обсуждения таких идей демонстрирует деградацию польского общественного мнения.