Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

Граждане России, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов, должны обратится в посольства. За последние сутки в диппредставительства РФ уже поступили свыше 7 тысяч обращений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью радио "Говорит Москва".

Тех, кто не может вернуться в Россию, накопилось уже очень много, добавила Захарова. Поэтому сейчас Минтранс, Росавиация, перевозчики и Министерство иностранных дел прорабатывают маршруты для вывоза россиян из-за рубежа.

По последним данным, во всем мире зарегистрированы 248 тысяч зараженных коронавирусом COVID-19. Свыше 10 тысяч человек погибли.