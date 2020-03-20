Банк Англии отменит стресс-тесты 8 крупнейших банков страны в 2020 году

Банк Англии заявил, что собирается в 2020 году отменить стресс-тесты для восьми крупнейших банков и строительных обществ Великобритании, а также отложить запланированное совместно с Управлением финансового надзора примерно 300 открытых фондов, передает MarketWatch.

Центральный банк Великобритании также заявил, что облегчает операционную нагрузку после вспышки Covid-19.

"Эти меры обеспечат гибкость, чтобы помочь фирмам и (инфраструктурам финансового рынка) поддерживать безопасность и надежность, а также выполнять важнейшие функции, которые они предоставляют экономике", — заявили в центральном банке.

Банк Англии ранее снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 0,1% в качестве дополнительной чрезвычайной меры, чтобы попытаться ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.

Центробанк Великобритании принял такое решение на специальном заседании комитета по монетарной политике.

ЦБ заявил, что также дополнительные потратит 200 миллиардов фунтов стерлингов на выкуп государственных и корпоративных облигаций Великобритании.