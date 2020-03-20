Россиянин с коронавирусом: симптомы, как у обычного гриппа

Россиянин Виталий Миронов, у которого подтвердился положительный результат на коронавирус COVID-19, рассказал в эфире программы "60 минут" о своем пребывании в медицинском центре в Коммунарке.

По его словам, симптомы нового типа вируса и его лечение ничем не отличаются от симптомов ОРВИ. "В первый день сильно знобило, была ломота в суставах. Незначительно поднималась температура — 37,5. Потом появились боли в горле, перестал дышать нос. Обычные симптомы ОРВИ или гриппа", — сказал он.

Миронов сообщил, что плохое самочувствие его насторожило, и он вызвал врачей: "Я позвонил на горячую линию, рассказал о симптомах и о том, что вернулся из Испании. Мне посоветовали вызвать скорую помощь".

Спустя три дня Виталия Миронова госпитализировали в медицинский центр с положительными анализами на коронавирус.

Молодой человек признался, что теперь чувствует себя идеально. "Никаких симптомов болезни не осталось, температура от 36,0 до 36,8 градусов, горло не болит", — добавил он.

"Но выпишут меня из больницы, только после двух отрицательных тестов", — пояснил Миронов.

По последним данным, в России выявлены 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. 9 из них уже поправились и выписаны из больницы, жертв нет. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 52 пациентов из 23 регионов РФ. А накануне российские ученые расшифровали геном коронавируса COVID-19.

Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.