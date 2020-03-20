Вести.net: пользователи не оценили флешмоб звезд против коронавируса

"Давайте пройдем через это вместе" вроде бы позитивный посыл у флешмоба, который запустила в Instagram голливудская актриса Галь Гадот. Легендарный хит Джона Леннона Imagine, который тут же подхватили другие знаменитости, от Натали Портмен и Джимми Фэллон до певицы Сиа, целый звездный парад, всех и не перечислишь. И все бы ничего, только стоило ролику попасть в Twitter, как в адрес селебрити посыпались крайне ядовитые комментарии. Дескать богачи расслабленно поют о равенстве, дают мастер-класс лицемерия, а потом улетают на свои личные острова, пока простые люди давятся кашлем. В общем хотели быть как хиппи, победить если не войну, то хотя бы инфекцию, но это явно не тот случай. А вот на контрасте интернет-флешмоб в буквальном смысле здорового человека, от российских звезд, которые учат соотечественников правильно мыть руки. Тщательное намыливание, долгое ополаскивание горячей водой и все это в сопровождении с детства знакомых стихов о пользе регулярной гигиены. Собственно, и хештег тут весьма красноречивый "Мойдодыр челлендж". Среди участников Сергей Жуков, Гарик Сукачев и, например, другой Гарик Харламов, у которого как обычно свой собственный подход.

Карантин в США должен длиться не менее 10 недель, только такой срок по мнению Била Гейтса поможет остановить эпидемию коронавируса. Об этом основатель Microsoft рассказал пользователям форума Reddit. В этот раз он пригласил аудиторию к диалогу, объяснив, что работает из дома и у него есть время на то, чтобы ответить на все интересующие людей вопросы о пандемии коронавируса.

Дело в том, что благотворительный фонд Била Гейтса много лет изучает такие заболевания как грипп, лихорадка Эбола, а теперь и COVID-19. Пост получил почти 80 000 лайков и обсуждений 11 000 комментариев. Наверно это можно назвать своеобразной пресс-конференцией. Миллиардера завалили вопросами о том, как обычно начинаются эпидемии, о дистанцировании, создании вакцины и экономических последствиях коронавируса. И по мнению основателя компании Microsoft, единственно, что могут сделать люди - строго соблюдать карантин. Что касается создания вакцины, то Билл Гейтс предположил, что на это уйдет не меньше 18 месяцев и это в том случае, если все тестировании пройдет нормально.

Интересно, что еще в 2015 году основатель компании Microsoft предупреждал о глобальной эпидемии вируса. Причем миллиардер говорил об этом не раз. В 2018 году на медицинской конференции он снова публично обозначил проблему, что мир не готов к новой эпидемии и даже называл ее предполагаемый источник Китай. Тогда же Гейтс показал симуляцию распространения тогда еще теоретически опасного вируса, созданного Институтом моделирования заболевания. Тогда основатель Microsoft предположил, что пандемия может унести жизни 33 млн человек.