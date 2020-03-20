Администрация Трампа просит местные власти не публиковать данные по безработице

Администрация президента США Дональда Трампа попросила власти штатов воздержаться от публикации данных о количестве заявок на пособие по безработице до публикации еженедельных общенациональных данных, сообщил чиновник министерства труда, передает The Wall Street Journal.

Чиновник сослался на электронное письмо от Гея Гилберта, администратора министерства труда США.

В сообщении, отправленном, когда штаты по всей стране начали сообщать о росте числа заявок, связанных с пандемией коронавируса, говорится, что заявления о безработице внимательно отслеживаются политиками и финансовыми рынками во время быстро меняющихся экономических условий.

По словам государственного чиновника, в электронном письме содержится просьба к штатам сохранять эмбарго на публикацию количества заявок, пока не будут опубликованы цифры министерства труда в масштабах всей страны.

Число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, подскочило на прошлой неделе в связи с пандемией коронавируса, увеличившись на 70 тысяч до 281 тысячи, что является четвертым по величине еженедельным увеличением за всю историю наблюдений, начиная с 1967 года.

Согласно отчету Goldman Sachs, наблюдения на уровне штатов показывают, что количество заявок на пособие по безработице в следующий четверг может превысить 2 миллиона, что является беспрецедентным уровнем.

"Я никогда не видел ничего подобного", — сказал представитель департамента труда штата, отметив, что в четверг штаты решили обсудить директивы со стороны федеральных властей.

По словам чиновника, по крайней мере, некоторые штаты планируют продолжать публиковать данные о количестве заявок на пособие по безработице до выхода в свет национальных данных.

Представитель министерства труда США не ответил на запрос о комментариях.

Запрос администрации пришел после сообщений The Wall Street Journal и других новостных агентств о том, что американцы стремятся скорее получить пособие по безработице, поскольку пандемия коронавируса закрывает предприятия в таких сферах, как досуг и гостиничное дело.