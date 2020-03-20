ЦБ Норвегии вновь снизил ставку на фоне пандемии коронавируса

Центральный банк Норвегии снизил ключевую процентную ставку с 1% до рекордно низкого уровня 0,25%, чтобы ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.

Это уже второе неожиданное снижение ставки Norges Bank в текущем месяце. 13 марта ставка была снижена с 1,5% до 1%.

"С тех пор как Norges Bank снизил ставку на прошлой неделе, ситуация в норвежской экономике продолжает ухудшаться", — говорится в заявлении регулятора.

"Norges Bank будет постоянно рассматривать меры по обеспечению того, чтобы ключевая ставка отражалась на ставках денежного рынка", — отметил центробанк, добавив, что не исключено дальнейшее снижение ставки.

Norges Bank также принял ряд чрезвычайных мер, чтобы помочь стабилизировать рынки, включая предупреждение о том, что он может провести валютные интервенции.

Парламент Норвегии одобрил чрезвычайные бюджетные расходы для поддержки компаний и тех, кто остался без работы, пишет Reuters. Правительство страны заявило, что разрабатываются новые планы, направленные на предотвращение волны банкротств.