"Моя планета" сделала познавательно-развлекательные программы бесплатными на всю весну

Бесплатный доступ к своим познавательно-развлекательным фильмам открывает мобильное приложение канала "Моя планета". Доступ к контенту открывается с 16 марта и действует всю весну 2020 года. Это распространяется на все страны мира без ограничений.

Если кто-то вынужден сидеть дома, то канал "Моя планета" предлагает провести время увлекательно и с пользой, рекомендуя к просмотру суперпремьеры весеннего сезона.

В фильмах "Страшно. Интересно" зрителей ждут экстремальные приключения. Передачи из рубрики "Просто физика" заставят вас иначе посмотреть на эту науку, а также погрузиться в мир невероятных экспериментов.

Как привлечь к себе удачу, можно узнать из уникального телепроекта "Моей планеты" "В погоне за чудом". А ведущий Алексей Егоров в программах "Не факт!" с научной точки зрения отвечает на фантастические вопросы, которые обычно принято задавать только в сослагательном наклонении.

Для любителей путешествий, которые из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничены сейчас своим домашним диваном, канал предлагает увлекательные путешествия по Кавказу. Смотрите их в программах "Кавказский пленник". И еще одна суперпремьера: в "Анатомии монстров" можно увидеть, как устроен самый большой в мире круизный лайнер. И эта экскурсия на лайнер — совершенно бесплатна. А уже после этого можно будет совершить на этом судне круиз, когда позволят обстоятельства. Все программы предоставлены в высоком качестве.