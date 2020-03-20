Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

Памятник маршалу Георгию Жукову, который стоял на Манежной площади, отправили на реставрацию.

Монумент выявленным объектом культурного наследия не является, а представляет собой объект городской скульптуры. Глава департамента культурного наследия Москвы рассказал корреспонденту "России 24", что на месте оригинала сейчас стоит копия. Она установлена временно, и ее планируется скоро убрать. Реставрация памятника приурочена к 75-летию Победы.

Памятник был демонтирован внезапно в пятницу утром. Каких-либо информационных плакатов о замене монумента рядом нет. Копия отличается от оригинала, изменилось положение рук полководца: если раньше у маршала рука была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдает честь, а другой придерживает поводья. Памятник, установленный в 1995 году к 50-летию Победы, часто критиковали.