Песков не считает катастрофой цену нефти ниже $25

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал низкую цену нефти неприятной для России, но это не катастрофа для российской экономики.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура… Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе", заявил Песков "Ъ FM".

Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун назвал цену $25 за баррель катастрофой для России. При такой цене курс рубля останется около 80 руб./$. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, если низкие цены сохранятся, то в стране сократятся инвестиции в производство, вырастет бедность, экономика не будет расти.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о большом запасе прочности экономики страны: накопленных резервов хватит более чем 5 лет для выполнения всех социальных обязательств.

По оценке экономистов, низкая цена нефти может продержаться до полугода. Начавшийся бурный рост цены нефти до $30 и выше быстро закончится: цены сохранятся в диапазоне $25-32 за баррель, прогнозируют опрошенные Вести.Ru эксперты.

Нефтяные трейдеры ожидают падения цены нефти до $20 за баррель или ниже, даже до $5, согласно опросам Bloomberg.

Настоящий обвал начнется с апреля, когда обещанные дополнительные объемы нефти из Саудовской Аравии и России наводнят рынки, а торговая война между США и Китаем ухудшит ситуацию в мировой экономике, страдающей от коронавируса, и дополнительно снизит спрос на рынке нефти.

В странах еврозоны, США и Японии началась рецессия — спад или замедление роста ВВП, отметили в обзоре экономисты Института международных финансов (IIF), объединяющей крупнейшие иностранные банки.

Мировая экономика в 2020 г. вырастет на символические 0,4%, прогнозируют экономисты.