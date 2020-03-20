Выкрикивавший "Аллаху акбар!" водитель въехал в терминал аэропорта Барселоны

Двое граждан Албании въехали на машине в терминал аэропорта Барселоны, а во время задержания один из них начал выкрикивать "Аллаху акбар!", сообщает La Vanguardia.

⚠ #IMATGES @SERCatalunya: aquest és el moment en què els @mossos s’enduien detinguts els 2 homes que han entrat amb un cotxe a la planta baixa de la terminal 1 del Prat. En el moment de l’arrest, un d’ells a fet proclames islamistes. Es mantenen obertes totes les hipòtesis. pic.twitter.com/EmHDyK3R33 — Albert Prat (@albertpratviver) March 20, 2020

Инцидент произошел около пяти часов утра 20 марта: Renault Megane въехал в терминал №1 аэропорта Эль-Прат черех вращающуюся дверь, после чего водитель направил его к ведущим к стокам регистрации эскалаторам. Как только управлявший машиной мужчина и его пассажир вышли из салона, их задержала полиция. Один из злоумышленников, как отмечают очевидцы, успел несколько раз выкрикнуть "Аллаху акбар!", прежде чем его доставили в отделение.

Els @mossos no descarten el mòbil terrorista al Prat. Un detingut ha fet una proclama "de tipus islamista". Els dos arrestats albanesos que han introduït el cotxe al hall de la T1, no tenen antecedents radicals | @interiorcat @annagrimau @tve_catalunya pic.twitter.com/tuTlvA6zTp — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 20, 2020

На место были вызваны взрывотехники, но подозрительных предметов в легковушке обнаружено не было. О мотивах задержанных ничего не сообщается, по предварительным данным, они находились в состоянии наркотического опьянения.

Este es el momento en el que agentes sacan el coche que ha irrumpido en la terminal de El Prat. Hay dos detenidos y han lanzado una proclama islamista https://t.co/FrDPtncvYi pic.twitter.com/7933dqXgB2 — Europa Press (@europapress) March 20, 2020

Стражи порядка не склонны считать произошедшее терактом, но продолжают рассматривать все версии.