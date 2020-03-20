Live
20 марта 202014:34

Выкрикивавший "Аллаху акбар!" водитель въехал в терминал аэропорта Барселоны

Twitter

Двое граждан Албании въехали на машине в терминал аэропорта Барселоны, а во время задержания один из них начал выкрикивать "Аллаху акбар!", сообщает La Vanguardia.

Инцидент произошел около пяти часов утра 20 марта: Renault Megane въехал в терминал №1 аэропорта Эль-Прат черех вращающуюся дверь, после чего водитель направил его к ведущим к стокам регистрации эскалаторам. Как только управлявший машиной мужчина и его пассажир вышли из салона, их задержала полиция. Один из злоумышленников, как отмечают очевидцы, успел несколько раз выкрикнуть "Аллаху акбар!", прежде чем его доставили в отделение.

На место были вызваны взрывотехники, но подозрительных предметов в легковушке обнаружено не было. О мотивах задержанных ничего не сообщается, по предварительным данным, они находились в состоянии наркотического опьянения.

Стражи порядка не склонны считать произошедшее терактом, но продолжают рассматривать все версии.

Сейчас

15:40

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

14:56

Умер Станислав Гаудасинский

14:48

Президент обсудил с Совбезом ситуацию с экономикой и коронавирусом

14:06

Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

13:53

Зеленский поделился "очень радостной новостью"

13:01

Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

12:39

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент обсудил с Совбезом ситуацию с экономикой и коронавирусом

Президент обсудил с Совбезом ситуацию с экономикой и коронавирусом

32 минуты назад
Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот до конца 2020 года

Российская вакцина от коронавируса поступит в оборот до конца 2020 года

35 минут назад
Остановить итальянцев может только армия

Остановить итальянцев может только армия

23 минуты назад
Мужчина сгорел после столкновения легковушки с грузовиком дорожников в Петербурге

Мужчина сгорел после столкновения легковушки с грузовиком дорожников в Петербурге

16 минут назад

Трансляции

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
Все трансляции
В съемной квартире в Подмосковье нашли брошенного перед телевизором малыша

В съемной квартире в Подмосковье нашли брошенного перед телевизором малыша

19 минут назад
Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

2 часа назад
Ученые положили конец слухам о коронавирусе

Ученые положили конец слухам о коронавирусе

3 часа назад
Алиханов не стал оказывать честь троллям-графоманам

Алиханов не стал оказывать честь троллям-графоманам

33 минуты назад
В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

2 часа назад
Зеленский поделился "очень радостной новостью"

Зеленский поделился "очень радостной новостью"

1 час назад
Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

3 часа назад
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

3 часа назад
Названы новые симптомы заражения коронавирусом

Названы новые симптомы заражения коронавирусом

5 часов назад
Кино по выходным: фильмы для души и сердца

Кино по выходным: фильмы для души и сердца

4 часа назад
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

18.03.2020 15:59
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

9 минут назад
Умер Станислав Гаудасинский

Умер Станислав Гаудасинский

25 минут назад
Люди считают своё тело более привлекательным, если смотрят на него со стороны

Люди считают своё тело более привлекательным, если смотрят на него со стороны

26 минут назад
Рубль как мексиканский песо: инвесторы избавляются от российских активов

Рубль как мексиканский песо: инвесторы избавляются от российских активов

26 минут назад
Израиль пытается спастись от коронавируса драконовскими мерами

Израиль пытается спастись от коронавируса драконовскими мерами

33 минуты назад
Валентину Гагарину похоронили в Мытищах

Валентину Гагарину похоронили в Мытищах

34 минуты назад
Администрация Трампа просит местные власти не публиковать данные по безработице

Администрация Трампа просит местные власти не публиковать данные по безработице

34 минуты назад
Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

44 минуты назад
Песков не считает катастрофой цену нефти ниже $25

Песков не считает катастрофой цену нефти ниже $25

46 минут назад
"Мы едины": знаменитости спели Imagine в самоизоляции

"Мы едины": знаменитости спели Imagine в самоизоляции

48 минут назад
Арнольд Шварценеггер и Робби Уильямс призвали поклонников сидеть дома

Арнольд Шварценеггер и Робби Уильямс призвали поклонников сидеть дома

53 минуты назад
Выкрикивавший "Аллаху акбар!" водитель въехал в терминал аэропорта Барселоны

Выкрикивавший "Аллаху акбар!" водитель въехал в терминал аэропорта Барселоны

1 час назад
Новый Volkswagen Golf R назвали "настоящей драйв-машиной"

Новый Volkswagen Golf R назвали "настоящей драйв-машиной"

1 час назад
Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

Захарова обратилась к застрявшим за границей россиянам

1 час назад
Коронавирус приведет к росту безработицы в Германии

Коронавирус приведет к росту безработицы в Германии

1 час назад
Драконовские меры и "психический дом": советы от Лукашенко

Драконовские меры и "психический дом": советы от Лукашенко

1 час назад
Российские военные адекватно отреагируют на усиление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Российские военные адекватно отреагируют на усиление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1 час назад
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном может быть перенесен

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном может быть перенесен

1 час назад
Москва позитивно отнеслась к планам советника президента США

Москва позитивно отнеслась к планам советника президента США

1 час назад
Оказалось, кошки мяукают для человека

Оказалось, кошки мяукают для человека

1 час назад
Жена Панкратова-Черного уточнила, что с ним

Жена Панкратова-Черного уточнила, что с ним

1 час назад
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%

2 часа назад
Питерский восьмиклассник выстрелил из пистолета в соседа по парте

Питерский восьмиклассник выстрелил из пистолета в соседа по парте

2 часа назад
Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

2 часа назад
Грузия прекращает авиасообщение и ждет экспресс-тесты

Грузия прекращает авиасообщение и ждет экспресс-тесты

2 часа назад
Кремль подтвердил подготовку видеосаммита G20

Кремль подтвердил подготовку видеосаммита G20

2 часа назад
Трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти

Трейдеры готовятся к худшему после быстрого роста цены нефти

2 часа назад
Мужчина устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. Видео

Мужчина устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. Видео

2 часа назад
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

2 часа назад
Силуанов: российские нефтяные компании имеют большую подушку безопасности

Силуанов: российские нефтяные компании имеют большую подушку безопасности

2 часа назад
Банк России удвоил продажу валюты для поддержки рубля

Банк России удвоил продажу валюты для поддержки рубля

2 часа назад
В Сочи разыграны медали чемпионата России по санному спорту

В Сочи разыграны медали чемпионата России по санному спорту

3 часа назад
Наследник "Дефендера": рама, мосты и моторы BMW

Наследник "Дефендера": рама, мосты и моторы BMW

3 часа назад
YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

3 часа назад
Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

3 часа назад
ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

ФСБ разоблачила финансистов ИГ в Коми, Крыму и Ростовской области

4 часа назад
"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

"Инсайт" загнал бур в грунт Марса, нажав на него ковшом

4 часа назад
Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

Мультимедийные системы оказались опаснее нетрезвых водителей

4 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку