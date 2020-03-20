Остановить итальянцев может только армия

На улицах Италии появилась армия для того, чтобы любыми способами заставить людей сидеть дома. 20 тысяч военных патрулируют Неаполь, Калабрию, всю провинцию Кампания, и скоро они появятся в Риме. Об этом рассказала в прямом эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК Ася Емельянова.

По ее словам, несмотря на все запреты итальянцы по-прежнему нарушают правила карантина. И это при том, что страна уже опередила Китай по количеству жертв коронавируса. Общее количество скончавшихся здесь достигло 3405. В Китае умерли 3245 человек, хотя население Поднебесной в 60 раз больше.



"Китай уже прислал второю партию врачей и медикаментов. Китайцы жестко раскритиковали обстановку в Италии, особенно Ломбардию, где все очень плохо. Все ждут 25 марта, когда правительством будут подписаны новые усиленные меры по борьбе с заболеванием", — рассказала Ася Емельянова.

Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 30 тысяч человек. Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию, а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.