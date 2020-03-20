Валентину Гагарину похоронили в Мытищах

Вдову первого в мире космонавта Юрия Гагарина Валентину похоронили на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с покойной пришли космонавт Борис Волынов с супругой (они жили по соседству с Гагариными в Звездном городке), космонавты Алексей Елисеев и Федор Юрчихин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, а также руководитель Центра подготовки космонавтов Павел Власов и первая женщина-космонват, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

По словам Рогозина, он не так давно разговаривал с Гагариной по телефону. Обсуждали Оренбург, где Гагарина родилась, а ее супруг учился в летном училище.

"Она говорила, что в преддверии юбилея первого полета человека в космос (12 апреля 2021 года – ред.) очень важно не забыть об Оренбурге, об училище, которое воспитало столько летчиков и космонавтов", – сказал Рогозин.

Валентина Гагарина скончалась 17 марта на 85-м году жизни.

Валентина и Юрий Гагарины стали мужем и женой в октябре 1957 года в Оренбурге. В браке у них родились две дочери. После гибели супруга в 1968 году Валентина Гагарина больше не вышла замуж.