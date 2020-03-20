Мадридский "Реал" не уволит Зидана независимо от итогов сезона

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан останется на своем посту как минимум на сезон вне зависимости от того, как его подопечные завершат нынешнюю футбольную весну. "Королевский клуб" идет вторым в национальном чемпионате и проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Однако, несмотря на пока не слишком впечатляющие перспективы "сливок" в этом сезоне, Зидану помогла... ситуация с пандемией коронавируса. Руководство "Реала" вынуждено досрочно строить планы на будущий сезон и вряд ли будет менять "коней на переправе".

Инсайдеры сообщают, что боссы "Королевского клуба" планировали решать тренерский вопрос после полноценного завершения сезона, но в связи с распространением COVID-19 все изменилось: испанское издание As сообщает, что Зидан останется во главе "Реала" на следующий сезон.