Рубль как мексиканский песо: инвесторы избавляются от российских активов

Иностранные инвесторы вывели рекордную суммы из российских активов, следует из данных организации EPFR (Emerging Portfolio Fund Research), отслеживающей переток денег на рынках. Всему виной слабый рубль, ставший в марте второй валютой в мире по нестабильности после мексиканского песо. Начавшееся бегство инвесторов из российских активов может ускорить падение рубля и привести к финансовому кризису.

Доля иностранных инвесторов на рынке российского долга к 17 марта состаляла 32,3%, или свыше 3 триллионов рублей. При выводе иностранцами средств из облигаций федерального займа и конвертации в доллары вырастет угроза финансового кризиса.

Драматичная статистика по России соответствовала общемировой тенденции, заявил для Вести.Ru Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер".

Куда же перетекали средства? Та же статистика EPFR указывает, что фонды, ориентированные на инструменты денежного рынка, зарегистрировали на отчетной неделе рекордный приток в размере $96 млрд, указал эксперт.

Обвал финансовых рынков заставил глобальных портфельных менеджеров перекладываться в максимально ликвидные инструменты, отметил Шульгин.

Он напомнил, что в 2019 г. можно было часто слышать, как рубль предлагает инвесторам лучшую доходность в мире от carry trade (получение прибыли от разницы более высоких ставок в России, чем в США и в других странах). Это во многом было обусловлено низкой волатильностью курса, стабильностью рубля. Но менее чем за месяц рубль обесценился – с 61 руб. за доллар до 80 и выше.

"Накануне вмененная 3-месячная волатильность в паре "доллар-рубль" взлетела до 4-летних максимумов, что устраняет привлекательность положительных реальных процентных ставок, которые предлагает международным инвесторам Россия", — пояснил начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер".

Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.

Это общий чистый отток капитала с фондового и долгового рынков России с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации.

Чистый отток капитала из российских акций с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю с 12 по 18 марта вырос до $640 миллионов с $210 миллионов оттока неделей ранее.

Это четвертая неделя оттока и худшая с августа 2011 года и января 2008 года.

Фонды, инвестирующие только в российские акции, вывели $240 миллионов, тогда как на предыдущей неделе чистый отток был $20 миллионов. Это третья неделя оттока для таких фондов.

Из российских облигаций за неделю было выведено $760 миллионов – впервые за всю историю наблюдений операций всех фондов, инвестирующих в облигации РФ. Неделей ранее был отток $380 миллионов. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, впервые за последние 10 недель наблюдался чистый отток капитала на уровне $20 миллионов по сравнению с притоком $10 миллионов неделей ранее.