Финляндия сомневается в рекомендациях ВОЗ по тестированию на коронавирус

Национальный орган здравоохранения Финляндии поставил под сомнение призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к странам проверять как можно больше пациентов на наличие коронавируса, после того как в стране на этой неделе исчерпались возможности для тестирования, передает Reuters.

В отличие от многих других стран, в Финляндии тестирование на коронавирус в стране могут пройти только наиболее уязвимые группы и медицинский персонал.

Национальный орган здравоохранения считает, что тестирование людей с легкими симптомами будет пустой тратой ресурсов здравоохранения.

"Мы не понимаем инструкций ВОЗ по тестированию. Мы больше не можем полностью убрать болезнь из мира. Если кто-то заявляет об этом, они не понимают пандемии", — сообщил руководитель службы безопасности здравоохранения в Национальном институте здравоохранения и соцобеспечения Финляндии Мика Салминен.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил в среду, что стратегия тестирования и отслеживания "должна быть основой ответной мерой в каждой стране".

Возможность контроля распространения этой болезни в Финляндии быстро ослабла, после того как власти страны начали ограничивать тестирование, руководители страны сослались на отсутствие возможностей для удовлетворения высокого спроса.

К 19 марта только около 3 тысяч человек прошли тестирование на вирус в Финляндии, в результате чего подтвердилось "около 400" случаев заражения. В то же время в органах здравоохранения заявили, что реальное число инфицированных может быть в 20–30 раз выше.

Салминен сказал, что Финляндия может позволить себе проводить около 1500 тестирований в день, но на полную мощность эта возможность не используется.

"Мы проводим не столько тестов, сколько возможно, а скорее когда это необходимо", — сказал Салминен, добавив, что тестирование не является лечением.

"Те, кто могут болеть дома, не получат пользу от тестирования", — сказал он.