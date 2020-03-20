Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

Санкции, примененные Евросоюзом к России, сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и повлекли за собой потери для РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Он заявил, что в Брюсселе четко установили связь между продолжительностью экономических санкций против Москвы и полным выполнением Минских соглашений.

По мнению еврочиновника, санкции нанесли РФ экономические и политические убытки, ограничив использование военной силы на Украине.

Говоря о текущей ситуации Борелль подчеркнул, что Россия должна активизировать усилия для реализации договоренностей, достигнутых в Минске и Париже.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал конструктивный подход к разрешению конфликта в Донбассе, теперь очередь за Москвой.