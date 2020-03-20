Зал "Зарядье" проведет серию онлайн-концертов. Ближайшая трансляция состоится 24 марта. Это будет первый со дня инаугурации органа зала "Зарядье" полноценный органный концерт. Солистка – Лада Лабзина.

"Зарядье" – первый зал в России, рискнувший провести онлайн-концерт: 17 марта в Большом зале "Зарядье" актриса Дарья Мороз и пианист Иван Рудин с огромным успехом представили литературно-музыкальную программу "Времена года".

Команда зала "Зарядье" предлагает слушателям и дальше не отказываться от виртуального посещения концертов. Меняется лишь форма, но не подход. "Зарядье" предлагает программы с участием лучших музыкантов, оперных артистов, джазовых исполнителей России.

24 марта на сцене зала выступит Лада Лабзина, главный органист и хранитель органа зала "Зарядье". Впервые после инаугурации зазвучит голос "Короля инструментов". Лада Лабзина исполнит шедевры западно-европейской и русской музыки – сочинения Керля, Баха, Листа, Римского-Корсакова, Таривердиева, Янченко.

"Это очень волнительно – играть в пустом зале, – говорит Лада Лабзина. – Искусство, а в особенности музыка очень важны сейчас. И именно "Королю инструментов" поручается важная миссия – быть со слушателями онлайн".

Расписание следующих концертов зала "Зарядье" выглядит так:

25 марта – концерт Хор Данилова монастыря.

26 марта – Николай Токарев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Кирилл Солдатов (труба/флюгельгорн)

30 марта – Трио Даниила Крамера и Анна Бутурлина (вокал)

31 марта – Камерный оркестр MUSICAVIVA, солист – Андрей Гугнин (фортепиано)

1 апреля – День рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Александр Гиндин (фортепиано), Василий Ладюк (баритон)

2 апреля – Никита Борисоглебский (скрипка), Александр Гиндин (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель), Андрей Усов (альт)

3 апреля – Максим Рубцов (флейта), Екатерина Айзенштадт (фортепиано). В программе концерта – премьера произведения Михаила Плетнева

6 апреля – Gnessin Baroque

7 апреля – Алексей Лундин (скрипка), Михаил Лидский (фортепиано)

8 апреля – Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова Miraif

9 апреля – Борис Березовский и Александр Гиндин (фортепианный дуэт)

Все концерты начинаются в 19:00 в Большом зале и будут доступны на официальном сайте зала: zaryadyehall.com, на странице ВК: vk.com/zaryadyehall, на странице Fb: facebook.com/zaryadyehall/, на youtube-канале: youtube.com/c/zaryadyehall, в Инстаграм: instagram.com/zaryadyehall.