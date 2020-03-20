Audi пополнит российское семейство A6/A7 универсалами и спорткарами

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на семейство Audi A6/A7. Точнее, оно присутствует там уже давно, но сейчас пополнилось новыми модификациями, которым разрешили доступ в Россию. И насчитывается их сразу четыре.

Самая потенциально интересная российскому рынку модификация - это "вседорожный универсал" Audi A6 Allroad, который традиционно появляется в семействе уже несколько поколений подряд. В России его предполагается, согласно документу, оснащать уже знакомыми 340-сильным бензиновым V6 и трехлитровым дизельным двигателем с отдачей в 249 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Тот же самый мотор получит и обычный универсал A6 Avant, которому в отличие от вседорожной версии не досталось штатных пластикового защитного обвеса и пневматической подвески. Зато рано или поздно в России его будут снабжать более доступными двухлитровыми моторами, с которыми уже продается "шестерка" в кузове седан. И бензиновая, и дизельная "четверки" развивают по 190 л.с. и работают вместе с семиступенчатым роботом.

Audi S7 Sportback

Кроме того, в ОТТС появились и "подогретые" модификации седана и лифтбека. В Audi подготовили сразу несколько версий моделей с литерой S, но для нашей страны сертифицированы только бензиновые варианты: S6 и S7 Sportback будут оснащать 2,9-литровым турбированным V6, известным по некоторым моделям Porsche и развивающим 450 л.с.

Когда именно начнутся продажи всех вышеописанных новинок, официально пока не сообщается.