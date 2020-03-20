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Коронавирус 2 минуты назад

20 марта 202015:43

Французскому нападающему "Бэйцзин Гоань" срочно предписано вернуться в Пекин

EPA

Китайский футбольный "Бэйцзин Гоань" начинает подготовку к стартующему в апреле чемпионату страны. Всем легионерам предписано вернуться в Китай и пройти там двухнедельный карантин.

В сложном положении оказался нападающий пекинцев Седрик Бакамбу. После вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Седрик вернулся в Париж. Но во Франции тоже распространилась инфекция, вызванная вирусом COVID-19. В настоящее время футболист, его беременная жена и сын находятся в Париже в режиме самоизоляции.

Однако согласно распоряжению "Бэйцзин Гоань, футболист обязан вернуться в Пекин, чтобы пройти там двухнедельный карантин, а потом присоединиться к команде. В противном случае контракт с Бакамбу будет расторгнут, а сам француз понесет большие убытки.

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