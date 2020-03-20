20 марта — День весеннего равноденствия. Еще его называют Днем Земли. Принято считать, что природа начинает новый виток своего развития, наступает период обновления.

Также есть мнение, что с этого дня начинается изменение биологического цикла планеты. В Южном полушарии ускоряется осень, в Северном — весна.

Как сообщает ГТРК "Калуга", в этот день традиционно во многих странах мира принято звонить в Колокол мира. Эта акция символизирует мирную жизнь, дружбу между народами. Кстати, у Дня Земли даже есть собственный флаг — изображение одной из первых фотографий планеты из Космоса.