Спаситель сорвавшейся с 14 этажа девушки получил от губернатора часы

Сотрудник аварийно-спасательной службы Михаил Дмитриев получил именные часы от главы Иркутской области. Такую награду мужчине вручили за спасение девушки-подростка, которая сорвалась с балкона на четырнадцатом этаже.

О награждении Дмитриева сообщается на сайте правительства Иркутской области. Часы мужчине вручил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Он поблагодарил Михаила за службу, а также намерен дать Дмитриеву рекомендацию для поступления в Московскую пожарно-спасательную академию.

Кобзев отметил, что сотрудник аварийно-спасательной службы сотворил настоящее чудо — спас пятнадцатилетнюю школьницу, упавшую с балкона.

Инцидент с девочкой-подростком произошел 18 марта. В единую диспетчерскую службу поступил звонок о девушке за перилами балкона четырнадцатого этажа. Дмитриев пытался отговорить школьницу от задуманного. В один момент девочка сорвалась, а мужчина успел ее подхватить. После случившегося ребенка передали сотрудникам полиции и скорой помощи.