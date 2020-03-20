В Пулково установили передвижные лаборатории для проверки на коронавирус

В Пулково развернулись передвижные лаборатории для проверка на коронавирус. Желающих оказалось довольно много — к трем часам дня исследование прошли уже 300 человек.

Микроавтобусы, в которых расположены мобильные пункты, установили у входа в аэропорт. Желающим сделать экспресс-тест необходимо зарегистрироваться в зале прилета на стойке информации. Анализ берут из носоглотки с помощью ватного тампона.

Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", готовность результатов обещают через сутки, оповестят по СМС или на электронную почту.

Отметим, подумать о своих близких — с таким призывом обратились утром к горожанам петербургские врачи. Они напоминают, что коронавирус особо опасен для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. И обеспечить всем необходимым вынужденных затворников должны их родственники.

Первый случай заражения подтвердили врачи Боткинской больницы Санкт-Петербурга 5 марта. На тот момент в палатах больницы находились шестеро студентов мединститута, среди которых инфицированный итальянец. Общежитие вуза было взято под медицинское наблюдение. На карантин отправили 700 студентов.