Появилось видео из квартиры в Перми, где произошел взрыв газа, ставший фатальным

Следственный комитет обнародовал кадры из квартиры многоэтажного жилого дома в Перми, где в пятницу, 20 марта, взорвался бытовой газ.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в пятиэтажном здании на улице Чернышевского. В результате взрыва газовоздушной смеси оказались выбиты оконные рамы и начался пожар. По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали, об обрушении речи не идет.

После ликвидации возгорания в жилом помещении было обнаружено тело хозяина квартиры. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Региональное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".