ЦБ: необходимости в поддержке россиян наличными деньгами нет

Необходимости в прямой поддержке россиян наличными деньгами нет, целесообразность таких решений под вопросом, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь власти США намерены выплатить каждому американцу в среднем по $1,2 тыс. для преодоления последствий коронавируса.

В России такой необходимости нет. "У нас по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность", — отметила Набиуллина. Банк России 21 марта оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Многие страны прибегают к прямой поддержке граждан деньгами, когда другие меры исчерпаны: банковские ставки снижены до нуля, приняты программы выкупа акций и ценных бумаг. "Очень много вопросов к тому, что деньги дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос", — считает глава ЦБ.

Между тем сенаторы-республиканцы внесли в конгресс США законопроект о мерах поддержки экономики, который предусматривает выделение кредитов компаниям, снижение налогов и выплату денег некоторым категориям американцев.

В частности, по $1,2 тыс. получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год. Для американцев, зарабатывающих от $75 тыс. до $99 тыс. в год, размер выплат окажется меньше. Граждане, зарабатывающие $99 тыс. и более в год, не получат никаких выплат. Семья с низким доходом сможет получить $2,4 тыс. на двух взрослых и по $500 на каждого ребенка.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в ближайшие три недели, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. На эти цели направят $500 млрд.

Со своей стороны министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал работодателей выплатить премии сотрудникам, которые продолжают работу во время карантина.

"Я призываю все ассоциации и крупные компании выплатить премию в размере 1 тыс. евро. Премия не облагается налогом", — отметил Ле Мэр. Компании могут выплатить премии на таких условиях до 30 июня. Министр не уточнил, выплатят ли премии за удаленную работу.

Во Франции введен общенациональный карантин, гражданам разрешено ездить на работу, если они не могут трудиться удаленно.